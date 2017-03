Thulesen Dahl: Brexit er en festdag for demokratiet

Onsdag 29. marts er ikke en trist dag, da briterne som det første folk vil forlade EU. Datoen er tværtimod en festdag for demokratiet.



Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.



"Det er en festdag. Storbritannien har haft en afstemning. Folket har talt. De har en regering, som loyalt forfølger det, som folket har sagt. Det er rent demokratisk en festdag," siger Kristian Thulesen Dahl.



Onsdag afleverede den britiske EU-repræsentant, Tom Barrow, et brev med farvel til EU fra den britiske premierminister, Theresa May, til EU's polske præsident, Donald Tusk.



I forhandlingerne skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sikre Danmark så meget handel med Storbritannien som muligt og det bedst mulige samliv mellem briter og danskere, mener Kristian Thulesen Dahl.



"Det vigtigste er at sikre så stærke handelsmuligheder med Storbritannien som muligt," siger DF's leder og fortsætter:



"Man skal fjerne EU's sammenkædning af, at man kun kan forstærke samhandel ved at acceptere fri bevægelighed af borgere, blandt andre østeuropæere, til Storbritannien."



Briterne skal kunne deltage i EU's indre marked, selv om de selv afgør indvandringen til Storbritannien, mener Kristian Thulesen Dahl.



Brexit ventes at tage to år, så Storbritannien senest forlader EU 29. marts 2019. Så skal danskerne til folkeafstemning om at få de samme vilkår som briterne, mener DF's leder.



"Det er helt naturligt, at vi får en folkeafstemning, hvor danskerne får mulighed for at bestemme, om vi skal bevæge os ad samme vej som Storbritannien," siger Kristian Thulesen Dahl.



Ved DF's landsmøde i 2016 advarede hans forgænger, Pia Kjærsgaard, mod at forlade EU.



"Pia har fuldstændig ret i, at vi ikke bare kan tage en afstemning om at være med i EU eller ej. Det kunne efterlade Danmark i en meget svær situation," siger Kristian Thulesen Dahl.



"Men jeg taler om noget andet. At tage en afstemning, når vi kender briternes situation. Så har vi noget at sammenligne med."



/ritzau/