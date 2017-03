Løkke efter brexit: "Forhandlingerne bliver ikke nemme"

STM's udtalelse i forbindelse med Storbritanniens officielle meddelelse om at forlade EU: https://t.co/b6GejSE7ED #dkpol pic.twitter.com/uPXvr9dsy1 -- Statsministeriet (@Statsmin) 29. marts 2017

Storbritannien har nu formelt meldt sig ud af EU. Uendelig trist, siger Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)i en pressemeddelelse."Nu er et farvel til Storbritannien en realitet. Om to år går vi fra 28 til 27 i den europæiske familie. Det er uendelig trist. Forhandlingerne bliver ikke nemme. Der vil komme mange bump på vejen," udtaler han.Han skriver videre, at han håber på en ordentlig skilsmisse, men understreger, at Storbritanniens beslutning vil få konsekvenser."Rettigheder og pligter går hånd i hånd i EU. Man kan ikke få det ene uden det andet," lyder det.