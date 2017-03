Støjberg skruer forventning ned efter færre asylansøgere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har besluttet at nedjustere skønnet for antallet af asylansøgere i 2017. Det sker, fordi Danmark i de seneste måneder har modtaget færre asylansøgere end forventet.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet onsdag.



Det tidligere skøn var 10.000 asylansøgere årligt. Nu bliver det nedjusteret til 5000 personer i 2017 og årene frem.



Det glæder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).



- Det nedjusterede skøn afspejler, at vi gennem en længere periode har set et lavere indrejsetal end forudsat.



- Det er vigtigt for mig at sige, at skønnet er foretaget i lyset af, at EU/Tyrkiet-aftalen ser ud til at fungere, og vi dermed ikke ser den trafik op ad Balkan-ruten, som vi så i efteråret 2015, siger ministeren i pressemeddelelsen.



Skønnet er ifølge Inger Støjberg et vigtigt redskab for asyloperatører og kommuner, da det giver en idé om, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark.



