S hægter sig af DF's seneste strammerforslag

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har de seneste mange måneder dannet parløb på udlændingeområdet.



Sammen med andre partier har DF og Socialdemokratiet endda ved en række lejligheder bragt regeringen i mindretal.



Men det kommer ikke til at ske med DF's seneste lovforslag. Her vil DF hæve beløbsgrænsen for udlændinge uden for EU.



Beløbsordningen handler om, hvor meget en udlænding uden for EU skal kunne fremvise på en lønseddel for at få lov til at opholde sig i Danmark.



DF vil hæve beløbsgrænsen fra 400.000 til 500.000 kr. årligt. Men det er for meget, mener Socialdemokratiet, som sammen med DF ellers tidligere har bragt regeringen i mindretal på netop beløbsgrænsen.



"400.000 kroner er en fornuftigt niveau," siger Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Dan Jørgensen.



"Det handler om at finde balancen. På den ene side skal vi sikre, at der ikke foregår social dumping, hvor vi presser lønninger og danskere ud af job.



"På den anden side har vi også brug for højt kvalificeret arbejdskraft. Der er virksomheder, hvor det er nødvendigt, at der kan komme arbejdskraft ind til nogle specielle funktioner, der ikke kan besættes med dansk arbejdskraft."



"At hæve beløbet til 500.000 kr. vil gå ud over mange danske virksomheders konkurrenceevne," siger Dan Jørgensen.



