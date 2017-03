LA vil holde ikke-vaccinerede børn væk fra institutioner

Relateret indhold Artikler

Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom, og den er på fremmarch i Europa.



Derfor bør sundhedsmyndigheder i Europa sætte ind for at få udbredt vacciner mod mæslinger, så smitten kan blive stoppet, lyder det fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.



I Danmark er mæslinger dækket ind i MFR-vaccinen, som gives til alle børn. Det er bare ikke alle forældre, der tager imod tilbuddet på deres børns vegne. Og derfor må man skride ind med yderligere tiltag, mener Liberal Alliances børneordfører, Laura Lindahl.



"Det er så trist, at vi er i gang med at vække så alvorlig en sygdom som mæslinger til live igen på grund af nogle faktaresistente forældre, der nægter at forholde sig til fagkundskaben," siger hun i en skriftlig udtalelse.



"Jeg vil nu undersøge muligheden for at fratage forældre retten til at sende børn i offentlige daginstitutioner, hvis ikke de har vaccineret deres børn med MRF," siger hun.



Tidligere på måneden kunne Statens Serum Institut (SSI) oplyse, at en kvinde i 20'erne har fået mæslinger. Det blev konstateret på Aarhus Universitetshospital.



Kvinden var ikke blevet vaccineret som barn og er med stor sandsynlighed smittet under en ferierejse i Asien.



Ifølge Laura Lindahl er det "dybt usolidarisk", når forældre vælger børnevaccinen fra. Hun understreger dog, at hun ikke vil tvinge dem til noget.



"Først og fremmest er det forældrenes eget valg, og jeg vil ikke tvinge dem til noget. Men jeg synes kun, det er rimeligt, at vi beskytter de andre børn i daginstitutionerne, herunder særligt de sårbare og helt små," siger Lindahl.



I Danmark er der påvist tre tilfælde af mæslinger i 2016. Alle gangene var der tale om smitte i udlandet, og der blev ikke påvist videre smitte i Danmark.



I Europa er der lige nu et stort udbrud af mæslinger i Rumænien. Det har spredt sig til flere andre lande, herunder Tyskland, Østrig og Belgien.



/ritzau/