Nu starter nedtælling på to år til britisk exit fra EU

Så sker det.



Den britiske EU-ambassadør, Tim Barrow, møder onsdag omkring klokken 13.20 op på EU-præsident Donald Tusks kontor i Europa-bygningen i Bruxelles.



Med sig har han et brev, som Donald Tusk og mange andre havde håbet aldrig at modtage.



Brevet er fra den britiske premierminister, Theresa May, som officielt skriver, at Storbritannien som det første land nogensinde vil melde sig ud af EU.



Det starter i henhold til EU-traktatens artikel 50 en dramatisk nedtælling på to år til den britiske exit.



I den periode skal forhandlere fra EU og Storbritannien både blive enige om betingelserne for udmeldelsen og det fremtidige forhold.



Forhandlingerne om skilsmissen mellem EU og Storbritannien bliver uhyre komplicerede.



Hvis de braser sammen, kan briterne ryge ud af EU uden nogen aftale.



"Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale for Storbritannien," har Theresa May på forhånd sagt.



EU's chefforhandler, Michel Barnier, sagde i sidste uge, at den britiske exit fra EU vil få markante menneskelige, finansielle, juridiske og politiske konsekvenser.



"Men konsekvenserne af ingen aftale ville blive meget mere markante - for alle," advarede han.



Storbritannien er efter 44 års medlemskab bundet af titusindvis af love, regler og domstolsafgørelser og 55 internationale handelsaftaler.



Nu skal briterne vikles ud af EU og ind i sine egne nye love og aftaler.



Theresa May vil trække Storbritannien helt ud af EU's indre marked.



I stedet vil hun have en frihandelsaftale, der sikrer den bedst mulige adgang til hinandens markeder.



Men inden han vil tale om fremtiden, vil Michel Barnier først stå i spidsen for en bodeling.



Her ventes EU at præsentere briterne for en regning på omkring 60 mia. euro (450 mia. kr.) for at slippe ud af alle forpligtelser til EU.



Først når der er enighed om vilkårene for skilsmissen, vil EU begynde at tale om det fremtidige forhold, der kan omfatte overgangsordninger mellem exit og en ny aftale.



Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, advarede i weekenden om, at Storbritannien ikke vil få nogen indrømmelser, der underminerer den frie bevægelighed på EU's indre marked.



"Nogle ting er ikke til salg," sagde hun.



Storbritanniens exit reducerer ikke blot EU fra 28 til 27 medlemslande inden for et par år.



Det er også et farvel til et medlem, der har verdens femtestørste økonomi og atomvåben, og dermed er en sværvægter i både international politik og økonomi.



"Storbritanniens exit er en tragedie," sagde EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i weekenden.



Ved folkeafstemningen 23. juni sidste år stemte 52 pct. af briterne for at forlade EU. 48 pct. stemte for at blive.



/ritzau/