Amnesty håber Løkke vil tage et alvorsord med Trump

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger torsdag USA's præsident Donald Trump som en af de første statsledere i verden.



Amnesty International håber, at statsministeren står vagt om menneskerettighederne og tager dem op med Trump.



Listen over brud på basale menneskerettigheder, Donald Trump har forsøgt at bryde eller har tordnet imod, er nemlig lang.



"Vi håber, at Lars Løkke vil tale med Donald Trump om hans indrejseforbud mod alle mennesker fra seks nationer. Hans nej til at tage imod flygtninge. Hans forbud mod, at nødhjælpsorganisationer uddeler prævention."



"Hans forsvar for tortur og hans ønske om at genåbne Guantanamo, hvor USA har holdt personer i årtier uden rettergang," siger generalsekretær i Amnesty International Danmark, Trine Christensen.



Donald Trump har været meget bastant i sine udmeldinger om, hvordan han ville ændre USA's politik.



"Jeg er kan virkeligt godt lide det. Men jeg synes ikke, det er stærkt nok. Vi bliver nødt til at kæmpe ondskabsfuldt og voldeligt, for vi er oppe mod voldelige mennesker," sagde Donald Trump eksempelvis om torturmetoden Water boarding under sin valgkamp.



Amnesty International medgiver da også, at effekten af en irettesættelse fra Donald Trump, nok ikke vil være enorm.



"Hvis en nær allieret som Danmark bringer det op, så kan man håbe på, at Trump trods alt vil tage det til efterretning."



"Også selv om han ikke virker som en person, der er god til at tage imod kritik eller til reelt at høre på andre folks meninger," siger Trine Christensen og fortsætter:



"Men jo flere statsledere, der tager det op, jo mere kan man håbe på, at Trump hører bare noget af det. Det eneste, der ikke gør situationen bedre, det er at holde op med at prøve."



