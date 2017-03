Politikere giver 52 mio til sig selv og tier

Et flertal i Folketinget har bevilget 52 mio. kr. mere til partierne. Pengene skal bruges til at hyre konsulenter til det parlamentariske arbejde.



Socialdemokratiet og Venstre vil som de eneste partier bag aftalen ikke lade sig interviewe om aftalen, og det møder nu kraftig kritik, skriver Berlingske onsdag.



Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, kaldte det i sidste uge for et "voldsomt og overraskende" beløb og for en unødvendig aftale, der puster til politikerleden.



Mens al opmærksomhed var rettet mod regeringsdannelsen i november sidste år, kom det - dagen før den nye VLAK-regering var en realitet - pludselig frem, at et politisk flertal var blevet enige om at hæve støtten til Folketingets partier med 40 pct.



Fra 1. januar har partierne derfor kunnet fordele 52 mio. kr. ekstra mellem sig hvert år.



Begrundelsen lyder i lovforslaget, at partierne har brug for at kunne købe mere ekspertise for at kunne udføre deres parlamentariske arbejde.



Men i en uge har gruppeformændene for de to partier, Henrik Sass Larsen (S) og Søren Gade (V), afvist at lade sig interviewe om sagen. I stedet henviser de til skriftlige svar. Og det møder kritik.



Berlingske spurgte onsdag i sidste uge, om partierne ville stille op til interview, men begge partier afviste og sendte i stedet et kort skriftligt citat.



Det møder kritik fra flere fronter, at de to partier ikke vil forklare danskerne, hvorfor de har bevilget sig selv flere penge.



"Det er problematisk, for de er krumtappen i al lovgivning, hvor man rører ved politikernes vilkår. Det er svært at forestille sig, at man ændrer de her regler, uden at både Socialdemokratiet og Venstre er med. Derfor synes jeg også, der påhviler dem et ansvar for at forklare sig," siger Roger Buch, forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.



Professor ved Københavns Universitet Christian Kock forsker i politisk debat. Han er ligeledes kritisk.



"Politikerne skal have lov til at sige nej og tænke sig om, men i en sag, hvor man bruger skatteborgernes penge på sig selv, er det svagt og for dårligt, at man ikke vil stille op og forsvare det," siger han.



/ritzau/