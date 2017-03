Donald Trump og Angela Merkel skal mødes igen

USA's præsident Donald Trump og Tysklands kansler Angela Merkel kommer til at mødes igen til juli. Her besøger Donald Trump G20-topmødet i den tyske by Hamburg. Det skriver Reuters.



Oplysningen kommer efter, at Donald Trump har talt med Angela Merkel efter hendes parti, CDU, vandt et vigtigt lokalvalg. Donald Trump ringede for at ønske kansleren tillykke med sejren.



Tidligere i marts besøgte Angela Merkel Washington, hvor hun mødtes med Donald Trump.



Mødet var præget af uoverensstemmelser, da Donald Trump kritiserede Angela Merkels flygtningepolitik, antydede at USA aflytter hendes telefon og nægtede at trykke kanslerens hånd.



Derudover er det senere blevet anført i ubekræftede mediehistorier, at Donald Trump mødte Angela Merkel med en fysisk regning på over 300 milliarder dollar.



Dem mener han, Tyskland skylder USA for sidstnævntes deltagelse i forsvarsalliancen Nato.



- De to ledere brugte også samtalen på at reflektere over kanslerens besøg i Det Hvide Hus i marts. Præsidenten sagde, at han ser frem til at besøge Hamburg, skriver Det Hvide Hus i en meddelelse ifølge Reuters.



Donald Trump har i løbet at hele sin valgkamp samt starten på sin præsidentperiode kritiseret de andre Nato-lande for at bruge for lidt på forsvar og dermed lade USA stå med ansvaret.



Der ud over har Donald Trump aflyst en række frihandelsaftaler og ytret, at andre lande har snydt USA for at sikre uretfærdige handelsbetingelser med USA.



Nato og frihandel er to emner, der er vigtige for Tyskland.







/ritzau/