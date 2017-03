Donald Trump fjerner Obamas klimatiltag

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag underskrevet et dekret om at tilbagerulle centrale dele af sin forgænger Barack Obamas klimalovgivning.



Præsidenten og den øvrige regering vil fjerne et af Obamas tiltag, Clean Power Plan, fordi det ifølge dem er en hindring for olieboring og kulminedrift.



"Min regering vil stoppe krigen mod kul," sagde Trump, inden han tirsdag aften dansk tid underskrev dekretet.



"Jeg tager et historisk skridt for at hæve restriktionerne på amerikansk energi for at tilbagerulle regeringens indblanding og fjerne love, der dræber arbejdspladser," sagde han.



Under valgkampen lovede Trump, at han vil skaffe mange af de job tilbage, der er gået tabt i den kriseramte amerikanske kulindustri.



Derudover varsler han nu en større satsning på olie og gas.



Clean Power Plan, der blev vedtaget under Obama-administrationen i 2015, ville have lagt pres på de amerikanske delstater for at fremskynde overgangen fra fossile brændstoffer til grøn energi.



Planen er aldrig trådt i kraft, fordi flere delstater og andre modstandere har forsøgt at stoppe den i retssystemet.



Omvendt har miljøgrupper lovet, at de vil udfordre Trumps seneste dekret ved de amerikanske domstole.



/ritzau/Reuters