Skatteminister vil undgå Uber-skæbne for Airbnb

Airbnb-toppen var torsdag på besøg i Danmark for at diskutere en potentiel skatteaftale med skatteminister Karsten Lauritzen (V).



Mødet fandt sted samme dag, som Uber annoncerede, at kørselstjenesten bliver kørt i garagen i Danmark.



Skatteministeren "håber bestemt ikke", at det går samme vej for Airbnb. Derfor har han og regeringen ingen interesse i at lægge pres på selskabet med ny lovgivning.



"Jeg har ikke noget ønske om det (ny lovgivning, red.), men jeg kan jo se, at der er et flertal i folketingssalen, der vil gå en regulatorisk vej."



"Det er en vej, der vil få negative konsekvenser for de her virksomheder. I stedet for at virksomhederne blomstrer og skaber vækst, vil det gå i den modsatte retning. Det taber alle på," siger skatteministeren.



Det primære formål med torsdagens møde med Airbnb var at sørge for, at selskabet betaler skat i Danmark. Her har automatisk indberetning været foreslået.



Airbnb-repræsentanten Patrick Robinson udtrykte efter mødet optimisme om en aftale. Og han forsikrer, at Airbnb vil sørge for, at udlejerne betaler skat i Danmark.



Det glæder Karsten Lauritzen, selv om en aftale endnu ikke er i hus.



"Jeg har klart kommunikeret, hvad der er regeringens holdning. Det er, at Airbnb og andre selskaber, som ikke er hjemmehørende i Danmark, selvfølgelig skal betale skat," siger skatteministeren.



"Det princip accepterer man," lyder det fra Karsten Lauritzen.



Men hvis Airbnb ikke går med på en aftale, kan det få konsekvenser for virksomheden. Ifølge skatteministeren er der politikere i Folketinget, der er villige til at gå langt.



"Der er snak i krogene om at tage det ultimative redskab i brug. Hvis man som online kasino ikke betaler afgifter i Danmark, kan man blokere for hjemmesiden."



Det er dog slet ikke regeringens dagsorden, understreger ministeren. Skatteministeren nævner selv, at det kan blive nødvendigt at gå ad "kontrolsporet".



"Med Uber har man fået oplysninger fra Holland om chaufførerne, hvor man kunne se, om der var indberettet rigtigt."



"Og dem, der ikke indberettede rigtigt, har fået en bøde og bliver i virkeligheden straffet. Jeg tror, det er en af grundene til, at Uber har trukket sig ud af Danmark."



"Jeg mener, at Skat skal sætte ind med kontrol over for de store svindlere. Ikke over for folk der laver værelsesudlejning. Det er ikke en hensigtsmæssig vej at gå, men det kan vi blive tvunget til."



