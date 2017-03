Skotsk parlament ønsker ny afstemning om uafhængighed

Opdateret kl. 18.23 - Det skotske parlament har ved en afstemning tirsdag bakket op om førsteminister Nicola Sturgeons forslag om, at Skotland holder en ny folkeafstemning om uafhængighed.



Sturgeon ønsker, at den ny afstemning skal finde sted i slutningen af 2018 eller i 2019. Datoen skal fastlægges, når betingelserne for en britisk udmelding af EU står mere klart.



Det var på forhånd ventet, at parlamentet ville bakke op om førsteministerens køreplan.



Dermed har Sturgeon mandat til at bede det britiske parlament i London om lov til at begynde at forberede den nye folkeafstemning.



/ritzau/Reuters