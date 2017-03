Briten bag EU's brexit-klausul: Jeg er ked af at Storbritannien bruger den

Den fylder ikke mere end et halvt A4 ark. Den blev hastet ind i Lissabontraktaten, to år efter den ellers var skrevet færdig.Nu er den tidens mest omtalte EU-lov, og i morgen vil den for første gang blive brugt i praksis. Artikel 50.Det var den britiske diplomat John Kerr, der udformerede teksten for den procedure, et land skal igennem, når EU-medlemskabet opsiges.John Kerr, der sidenhen har fået tildelt titlen Lord, er på ingen måde glad for, at hans hjemland nu sætter praksis bag artikel 50."Jeg føler mig ikke skyldig over at have opfundet mekanismen. Jeg føler mig ked af, at Storbritannien bruger den," siger han i den forbindelse til Politico. Skribenten bag artikel 50 havde på ingen måde forestillet sig, at det ville være hans eget hjemland, der nu tager den i brug som det første land i EU's historie.Siden den britiske afstemning, der førte til, at Storbritannien nu er på vej ud af EU, har der været massiv debat om artikel 50. Knap så dramatisk gik det dog til, da den blev udformet,"Der var mange artikler der skabte enorm debat. Det her var ikke en af dem," fortæller John Kerr, der har været meget aktiv i brexit-debatten, og som op til afstemningen var stor modstander af, at Storbritannien meldte sig ud.Lissabontraktaten blev underskrevet 13. december 2007, og formålet var at skabe mere åbenhed og demokrati i EU samt at lette beslutningsprocesserne.Artikel 50 blev dog først skrevet ind i 2009. Indtil da fandtes der ingen regler eller procedure for, hvordan et EU-land kunne opsige sit medlemskab.Afsnit 1 af artikel 50 i Lissabontraktaten lyder:Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.Og det benytter Storbritannien sig officielt af onsdag, når landet igangsætter skilsmisseprocessen efter mere end 40 års ægteskab.I artikel 50 henvises der også til en anden artikel i Lissabon traktaten; artikel 218. Efter førstnævnte er aktiveret, er det dén, vi skal til at lære at kende.Det er i artikel 218, reglerne for aftaler mellem EU og tredjepartslande står beskrevet.Storbritannien vil de næste to år stadig være en del af EU og derfor fortsat være underlagt EU-reglerne.Men to år er ikke meget til at forhandle, når hvert eneste EU-land har vetoret på hver en lille detalje. Og for at forlænge forhandlingsperioden kræves der også enighed fra samtlige medlemmer.