DF vil have Airbnb til at sladre om lejeindtægter

Noget for noget.



Det er skatteminister Karsten Lauritzens (V) budskab, når han tirsdag mødes med Airbnb-toppen for at drøfte en skattemodel med selskabet.



Regeringen vil have Airbnb til at indberette udlejernes indtægter til Skat. Til gengæld kan udlejerne få en gulerod i form af et højere skattefradrag.



Og den plan bakker Dansk Folkeparti op om, fortæller skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).



"Budskabet skal være, at Airbnb er nødt til at komme over på den rigtige banehalvdel. De skal med over og sikre, at det bliver en hvid økonomi," siger han.



"Det er positivt, at man har en tjeneste som Airbnb, men risikoen er, at det kan blive en sort økonomi."



"Derfor bør Airbnb gå med til en aftale, hvor man indberetter, hvad der er blevet udlejet for, mod den gulerod, at danskerne får et ekstra fradrag, når de lejer deres bolig ud," siger han.



Flere Airbnb-senge end hotelværelser



Ifølge hotellernes brancheorganisation, Horesta, er der flere Airbnb-senge end hotelværelser i Danmark.



Fra 2015 til 2016 steg antallet af overnatninger fra 1,7 millioner til tre millioner, mens antallet af udlejere steg fra 21.000 til 30.000.



Dennis Flydtkjær håber, at Airbnb går med til skatteaftalen. Men hvad skal konsekvensen være for selskabet, hvis det ikke gør?



"Vil man ikke være medspiller, er vi nødt til at kigge på andre reguleringsmetoder," siger ordføreren.



"Det kan være via lokalplaner, man kan sætte et maksimum på udlejningsdage, eller der kan være områder, hvor man slet ikke udlejer," siger han.



Hos Socialdemokratiet mener man også, at der skal hårdere metoder i brug, hvis Airbnb ikke er samarbejdsvillige. Det fortæller skatteordfører Jesper Petersen (S).



"Der er rig mulighed for, at Airbnb kan drive forretning i Danmark. Vi skal bare være sikre på, at skatten bliver betalt, som den skal. Og det burde Airbnb ikke være så længe om at indvilge i," siger Jesper Petersen.



/ritzau/