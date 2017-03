Vestager blåstempler statsstøtten til Danmarks største havvindmøllepark

EU-Kommissionen godkender dansk statsstøtte til havvindmølleparken Kriegers Flak, der bliver Danmarks største på 600 MW.



EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er glad for at kunne godkende statsstøtten til projektet. Det fremgår af en pressemeddelelse.



"Kriegers Flak Havmøllepark vil bidrage til at reducere CO2-emissionerne, og støtten er omhyggeligt udformet, så konkurrencen ikke fordrejes på elmarkederne," siger hun.



Kriegers Flak bliver landets største havvindmøllepark og betegnes som et udstillingsvindue for Danmark.



Det kommer til at ligge i Østersøen i farvandet mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland.



Udbuddet blev gennemført i 2016, og i februar i år anmeldte Danmark det til EU-Kommissionen.



EU støtter opførelsen på Kriegers Flak med 1,1 milliard kroner.



Det særlige ved havområdet Kriegers Flak er, at også Sverige og Tyskland har udpeget flakket til havmøller. Det anslås, at der totalt vil kunne placeres op til 1600 MW havmøller.



/ritzau/