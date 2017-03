Macron står til solid sejr ved Frankrigs præsidentvalg

Centrumpolitikeren Emmanuel Macron ventes stadig at vinde det franske præsidentvalg klart, viser en ny meningsmåling tirsdag.



Den 39-årige Macron står til at få 24 procent af stemmerne i valgets første runde, hvor Marine Le Pen fra Front National ifølge målingen vil få 25 procent. Den konservative Francois Fillon står til at få 18 procent af stemmerne.



Kun de to kandidater, som har fået flest stemmer, går videre til anden valgrunde. Her står Macron til at vinde overbevisende over Le Pen.



Ifølge Ipsos Sopra Steria-målingen vil Macron få 62 procent af stemmerne i anden valgrunde den 7. maj, mens Le Pen vil få 38 procent.



Ifølge målingen vil Macron især nyde godt af, at socialistpartiets vælgere vil støtte Macron i anden runde, da deres egen kandidat, Benoît Hamon, ryger ud i første runde.



Macron har i en lang række meningsmålinger haft teten i den franske præsidentvalgkamp, og den tidligere økonomiministers chance for at vinde blev ikke mindre ved den første tv-debat mellem kandidaterne i sidste uge.



29 procent af de personer, som så debatten, mener, at den partiløse Emmanuel Macron efterlod det mest overbevisende indtryk foran Jean-Luc Mélenchon fra den yderste franske venstrefløj med 20 procent.



Det viste en måling fra opinionsinstituttet Elabe.



Fillon og Le Pen fra det indvandrer- og EU-kritiske Front National fulgte lige efter med hver 19 procent. Socialisternes Hamon klarede sig dårligst i den tre en halv time lange debat, viste målingen.



/ritzau/Reuters