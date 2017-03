Kristian Jensen vil ikke betale en krone mere til EU

Storbritanniens kommende farvel til EU kan bringe Danmark milliardstore rabat på medlemskabet af Den Europæiske Union i fare.



Finansminister Kristian Jensen (V) vil dog hellere fokusere på det samlede beløb, Danmark betaler til EU.



Mandag fortalte Sveriges statsminister Stefan Löfven, at landet vil insistere på at beholde sin rabat til EU og ikke betale mere, selv om Storbritannien forlader fællesskabet.



Britisk rabat forsvinder



"EU må sætte tæring efter næring," sagde Stefan Löfven.



Rabattens fremtid er usikker, fordi Danmark, Sverige, Østrig, Tyskland og Holland har rabatter, der er udmålt i forhold til den rabat, Storbritannien har fået for sit medlemskab.



Når briterne forlader EU, forsvinder den britiske rabat - og dermed også grundlaget for de øvrige landes rabatter.



Men den danske finansminister er mindre optaget af rabatten.



"Vores er i forvejen tidsbegrænset og løber kun frem til 2020. Så det vigtigste for mig er, hvor meget vi skal betale til EU. Hvis det er en rabatordning i forhold til et meget højere grundbeløb, vi betaler til EU, så er det mindre interessant, end hvis vi bare betaler et lavt grundbeløb," siger Kristian Jensen.



Frygter ekstraregning



Sverige frygter at få en ekstraregning på knap 8 mia. danske kroner, når briterne forlader EU.



Det skyldes dels det ventede bortfald af rabatten, og dels at de tilbageværende 27 EU-lande skal dække hullet efter briterne, der forventes at være på 160 milliarder kroner.



"Det vigtige er, hvad Danmark skal betale. Og jeg mener ikke, at vi skal betale én krone mere, end vi gør i øjeblikket. EU må sørge for at justere sine udgifter ned til de indtægter, der er. Også efter brexit," siger Kristian Jensen.



Storbritannien fik sin første rabat under Margaret Thatcher i 1984. Den britiske regering og Margaret Thatcher var EU-skeptiske, og Thatcher trumfede rabatten igennem med ordene "jeg vil have mine penge tilbage".



I 2013 forhandlede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) en rabat på en milliard kroner hjem til Danmark.



Rabatten begrundes med, at Danmark betaler mere i kontingent til EU, end der kommer retur i EU-støtte.



Den fungerer i praksis ved, at Danmark får reduceret det bidrag, vi ellers skulle betale til at finansiere den britiske rabatordning.



