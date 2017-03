Trump opretter nyt embede til sin svigersøn

USA's præsident, Donald Trump, har planer om at oprette et nyt kontor, der skal anvende metoder fra erhvervslivet til at effektivisere og modernisere forvaltningen.



Det nye Kontor for Amerikansk Innovation, som det hedder, skal ledes af Trumps svigersøn Jared Kushner. Det skriver avisen Washington Post.



Kushner vil referere direkte til præsidenten.



Foruden at indarbejde idéer fra erhvervslivet i Det Hvide Hus skal Kushner muligvis også stå i spidsen for privatiseringer af områder, der hidtil har ligget inden for regeringen.



Det siger en unavngiven embedsmand, som bekræfter Washington Posts oplysninger.



"Regeringen bør drives som en stor amerikansk virksomhed. Vores håb er, at vi kan opnå fremgang og effektivitet for vores kunder, som er borgerne," siger Kushner til avisen.



Han tilføjer, at han blandt andet vil fokusere på støtte til krigsveteraner, udvikling af arbejdsstyrken, bedre teknologi- og datainfrastruktur og styrket kamp mod heroinafhængighed.



Kushner er gift med Trumps datter Ivanka, som i forvejen har kontor i Det Hvide Hus. Det er ventet, at hun skal bidrage på enkelte områder. Hun skal ifølge avisen dog ikke have en officiel rolle i det nye innovationskontor.



Trumps svigersøn har i valgkampen fungeret som rådgiver og har fået grønt lys fra det amerikanske justitsministerium til at fortsætte som rådgiver i Det Hvide Hus.



Oppositionspolitikere blandt Demokraterne har ytret bekymring for mulige interessekonflikter.



Det er ventet, at Det Hvide Hus senere mandag vil bekræfte, at Kushner skal stå i spidsen for det nye innovationskontor.



