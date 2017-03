Sverige vil bevare sin EU-rabat efter brexit

Sverige vil beholde sin rabat i EU, når Storbritannien forlader fællesskabet.



Sverige udgør sammen med Tyskland, Holland, Østrig og Danmark den gruppe EU-lande, der har brugt den britiske rabat på EU-kontingentet til at sikre sig deres egne rabatter.



Rabatterne er begrundet i, at landene er nettobidragydere til EU's budget. Det betyder, at de får færre penge tilbage fra EU, end de betaler i kontingent til fællesskabet.



Men den svenske statsminister, Stefan Löfven, og finansminister Magdalena Andersson siger ifølge nyhedsbureauet TT mandag på et pressemøde, at den svenske rabat skal bestå.



Sverige frygter at få en ekstraregning på knap otte milliarder danske kroner, når briterne forlader EU. Sverige kan både miste sin rabat og skal måske dække noget af hullet efter briterne.



Derfor mener de også, at EU må slanke sit budget.



"EU må sætte tæring efter næring," siger Stefan Löfven.



Briterne menes at efterlade et hul i EU's budget på godt 160 milliarder danske kroner. Det svarer til 15 procent af fællesskabets budget.



Derfor kræver Sverige, at EU sparer samme beløb.



Budgettet må højst udgøre én procent af landene bruttonationalindkomst (BNI).



Sverige kræver besparelser i landbrugs- og regionalstøtten. EU skal i stedet bruge penge på områderne migration, konkurrenceevne og klima.



"Vi er de mest fedtede," siger finansminister Magdalena Andersson.



Sveriges største risiko er, at landet skal betale en del af regningen efter briterne, mener Magdalena Andersson.



I 1984 fik den daværende britiske premierminister, Margaret Thatcher, som den første en rabat ved EU-topmødet i Fontainebleau. Siden blev rabatten udstrakt til fire andre EU-lande.



I februar 2013 fik statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) også en EU-rabat på én milliard kroner til Danmark.



Alle landenes rabatter er udregnet som en form for rabat på rabatten, så de får reduceret det bidrag, de ellers skulle betale til den britiske rabatordning.



/ritzau/TT