Løkke tror på lykkelig britisk EU-exit

En tragisk skilsmisse kan sagtens få en lykkelig udgang.



Med det udgangspunkt tog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag imod danske erhvervs- og fagforeningsfolk på Marienborg forud for Storbritanniens farvel til EU.



Han ville have deres besyv, inden de indviklede forhandlinger med briterne går i gang.



"Vi har en dansk interesse i at holde Storbritannien så tæt på os andre som muligt," fastslog Løkke.



Han lagde blandt andet vægt på, at Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked. 53.000 danske arbejdspladser afhænger af eksporten.



"Fire ud af ti fisk, danske fiskere fanger, er fanget i britisk farvand. Så der er meget på spil," remsede Løkke op.



Statsministeren lagde ikke skjul på, at det er briterne, der vil "skilles". Ikke EU og slet ikke Danmark, for Storbritannien har været en vigtig forbundsfælle for danske synspunkter.



"Vi skal finde en relation, der er så god, som den kan blive. Når det er sagt, skal vi også stå fast på vores egne interesser," fastslog han.



Flere organisationer frygter, at brexit kan blive en dyr omgang for danske virksomheder.



Blandt andet sagde Landbrug & Fødevarer ved mandagens møde, at fødevaresektoren risikerer at miste eksport for op mod ti milliarder kroner, hvis ikke EU får en aftale med briterne på plads.



DI-direktør Karsten Dybvad håber, at EU og Storbritannien kan bevare et tæt samarbejde.



"Man må forsøge at opnå det bedste resultat for danske virksomheder samlet set," sagde Karsten Dybvad på mødet og advarede imod at lade særinteresser dominere.



Statsministeren går efter at sikre dansk eksport og sikre, at 25.000-50.000 danskere kan blive i Storbritannien, så danskere for eksempel stadig kan tage dertil for at studere.



Ved et EU-topmøde 29. april fastlægges strategien i forhandlingerne med den britiske regering. Parterne skal dele boet og regningerne samt definere samlivet i fremtiden, forklarede statsministeren.



"Vores ambition er at bevare så tæt en tilknytning som overhovedet muligt mellem Storbritannien og Europa," sagde Lars Løkke Rasmussen.



