Natos udenrigsministre rykker møde for Tillerson

Natolandenes udenrigsministre kommer til at møde deres nye amerikanske kollega, Rex Tillerson, allerede på fredag.



Ministrenes møde er fremrykket en uge til 31. marts, bekræfter Nato i en pressemeddelelse.



Mødet mellem forsvarsalliancens udenrigsministre har ellers længe været planlagt til at finde sted 5.-6. april.



Derfor vakte det opsigt, da det i sidste uge kom frem, at den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, ikke havde tænkt sig at deltage i det møde.



Det ville være hans første i Nato, og de øvrige landes ministre er opsat på at møde ham efter de seneste måneders mange opsigtsvækkende meldinger om USA's opbakning til Nato.



Blandt andet har præsident Donald Trump erklæret, at Nato er en "forældet" institution, og han har kritiseret andre Nato-lande for ikke at bruge tilstrækkeligt store beløb på forsvar.



Tillerson ville i stedet prioritere Kinas præsident Xi Jinpings besøg i USA, der finder sted samtidig. Udenrigsministeren planlægger desuden en rejse til Rusland i april.



I de seneste dage har diplomater arbejdet på højtryk for at finde en ny dato, hvor alle udenrigsministre kan deltage.



Storbritannien oplyste mandag, at udenrigsminister Boris Johnson vil udskyde et planlagt besøg i Moskva for at kunne deltage i det fremrykkede Nato-møde.



Senere i løbet af foråret kommer Trump også selv på besøg i Natos hovedkvarter i Bruxelles, når der er topmøde i alliancen 25. maj.



/ritzau/