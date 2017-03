Provinsbyer ærgrer sig over at betale for Papes bandepakke

En række byer i provinsen ærgrer sig over, at de skal holde for til fordel for regeringens nye bandepakke, der skal holde rockere og bander bag tremmer.



Finansieringen af bandepakken, der blev indgået fredag aften, kommer nemlig hovedsageligt fra byfornyelsespuljen.



- Det er selvfølgelig ærgerligt, når man fjerner noget, som har haft en betydning for at lave byfornyelse rundt omkring.



- Men jeg ved fra vores egen budgetlægning, at det nogle gange er måden, man er nødt til at gøre tingene på. Det må vi tage til efterretning, siger Lars Erik Hornemann (V), borgmester i Svendborg.



Godkendes regeringens forslag til finansiering, bliver byfornyelsesmidlerne sat på pause i 2018 og 2019.



Desuden foreslår regeringen, at puljen for byfornyelse halveres fra 2020 til knap 83 millioner kroner.



Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune, kritiserer regeringens nye prioritering, som får støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



- Den er jeg faktisk ret irriteret over. For man har sådan set haft en retorik, der siger, at vi skal passe på, at Danmark ikke knækker, og at vi skal have fokus på provinsen.



- Og så kommer det her udspil, som trækker suverænt i den anden retning, siger han til JydskeVestkysten.



I Norddjurs har man blandt andet brugt midlerne til nedrivning af gamle ejendomme, hvilket har forskønnet flere områder.



Borgmester Carsten Kissmeyer (V) i Ikast-Brande Kommune synes også, at det er et ærgerligt sted, man har valgt at finde pengene.



- Jeg anerkender selvfølgelig, at staten også må prioritere.



- Men jeg havde gerne set, at man havde fundet pengene andetsteds. For den pulje har været en kærkommen håndsrækning til kommunerne, siger han til JydskeVestkysten.



Landsforeningen Danmark på Vippen har mandag offentliggjort en rapport om fordelingen af byfornyelsesmidler.



Som landsdel fik København 36 procent af den samlede pulje til bygningsfornyelse sidste år. Det svarer til knap 35 millioner kroner.



Til sammenligning fik hele Fyn i 2016 syv procent af midlerne, hvilket svarer til godt og vel syv millioner kroner.



- Man kunne måske ændre på fordelingen, så det ikke rammer os uden for København, siger Svendborg-borgmester Lars Erik Hornemann.



Han mener, at København modtager en uforholdsmæssig stor del af pengene.



