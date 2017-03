Regeringen vil redde ældremad med ny emballage og transport

Relateret indhold Tilføj søgeagent Thyra Frank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Thyra Frank

Debatten om maden til ældre har længe raset.



Maden bliver ofte serveret i færdigforarbejdet stand fra centralkøkkener og er blevet beskyldt for at være for dårlig og skyld i uønsket vægttab.



Det vil regeringen dæmme op for. Derfor kan landets kommuner nu søge om midler fra en pulje på 25 millioner kroner til at nytænke den mad, som ældre borgere i eget hjem får.



Pengene skal gå til ideer til at gøre emballagen mere indbydende, eller ændre den måde maden bliver lavet eller transporteret på.



Målet er at bidrage til en bedre måltidsoplevelse gennem det "nytænkende og målrettede" forsøg, fremgår det af en pressemeddelelse.



- Mange ældre døjer med nedsat appetit og uønsket vægttab, og derfor er det helt afgørende, at den mad, de får bragt til døren, vækker appetitten og giver dem mere lyst til at spise.



- Og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan maden tager sig ud på tallerkenen, og om den dufter og ser frisk ud. Det gør rigtig meget for hele madoplevelsen, siger ældreminister Thyra Frank (LA).



På de fleste plejehjem kommer maden fra store centralkøkkener, har en undersøgelse vist. Dermed mangler duften af maden, som ældreministeren efterlyser.



Den kan være med til at lokke de mange undervægtige beboere til at spise, har kritikken lydt.



- Det er så vigtigt - både for livskvaliteten og for sundheden - at maden til de ældre er lækker, frisk og velduftende, siger Thyra Frank (LA).



/ritzau/