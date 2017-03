Erdogan åbner for at droppe ansøgning om EU-medlemskab

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, varsler, at der kan være endnu en folkeafstemning på vej i Tyrkiet ud over den i april.



Ved den anden afstemning ville tyrkerne skulle stemme om, hvorvidt Tyrkiet skal fortsætte forhandlingerne om tyrkisk medlemskab af EU.



Det sagde præsidenten lørdag på en konference i Antalya ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Lige nu har vi en folkeafstemning 16. april, og efter det kunne vi vælge at holde endnu en om forhandlingerne (med EU, red.), og vi ville følge, hvad end vores folk besluttede," lød det fra Erdogan.



Tyrkiet begyndte forhandlingerne om et muligt medlemskab af Den Europæiske Union i 2005.



Forhandlingerne har bevæget sig meget langsomt blandt andet på grund af uenigheder omkring Cypern, menneskerettigheder og andre spørgsmål.



Den seneste tid har forholdet mellem flere europæiske lande og Tyrkiet været anspændt på grund af den kommende folkeafstemning i april.



Danmark og flere andre lande har forhindret tyrkiske ministre i komme til landene og føre valgkamp, og det har medført kritik fra Tyrkiet.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskød 12. marts et officielt besøg af den tyrkiske premierminister Binali Yildirim i Danmark.



Dagen inden det havde Holland forhindret den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, og den tyrkiske familieminister, Fatma Betül Sayan Kaya, i at komme til landet.



Hollands beslutning medførte en skarp reaktion fra Erdogan, der kaldte hollænderne for "levninger fra nazisterne" og fascister.



Ved folkeafstemningen, der bliver afholdt 16. april, skal tyrkerne stemme om en forfatningsændring, der vil give mere magt til præsidenten.



Hvis det ender med et ja, betyder det blandt andet, at Erdogan kan blive siddende som præsident indtil 2029.



Samtidig vil præsidenten få mulighed for at udstede dekreter, erklære undtagelsestilstand, hyre ministre og topembedsfolk samt opløse landets parlament.



