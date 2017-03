Landbruget håber danskerne vil betale for glade svin

Mandag præsenterer Miljø- og Fødevareministeriet en ny mærkeordning. Den skal vise danskerne, hvordan de grise, der har lagt krop til koteletter, flæskestege eller andre udskæringer, har haft det.



Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer støtter op om mærkningen og håber, at den kan få danskerne til at belønne de landmænd, der lægger en ekstra indsats i svinets tarv.



"Vi vil rigtigt gerne have, at forbrugerne efterspørger kød med en høj dyrevelfærd bag sig. For vi vil rigtigt gerne lave det. Men det ville være rart, hvis forbrugerne også ville belønne landmændene for indsatsen. Og det tror vi, dette her mærke kan være med til. Det vil gøre det lettere for forbrugerne at prioritere dyrevelfærd," siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup.



Op til tre hjerter



Mærkningen giver op til tre hjerter baseret på en stribe forhold. Fra et hjerte og op skærer landmanden eksempelvis ikke halen af smågrisen, grisen bliver højst udsat for otte timers transport, og grisene får lidt halm.



Svin, hvis kød får tre mærker, udmærker sig ved, at svinet blandt andet har været udenfor og sover på halm.



"Vi har allerede en høj dyrevelfærd i Danmark, men alle vil gerne gøre det bedre. Dyr, der har det godt, smager bedre, bliver mindre syge og mange andre ting. Så rigtigt mange landmænd står på spring for at gøre det endnu bedre," siger Karen Hækkerup.



Vil gerne betale



Ifølge en undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer vil fire ud af fem danskere gerne betale mere for dyrevelfærd. Men for blot 6 pct. var det et kriterium, sidste gang de købte kød.



Det er det, Landbrug & Fødevarer håber, mærket kan lave om på.



"Det hænger ikke sammen for landmændene at bruge flere penge og kræfter på at have bedre dyrevelfærd, hvis forbrugerne vælger det billigste fra Polen og ikke kigger på velfærden," siger Karen Hækkerup.



