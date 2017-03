Trump underskriver håndsrækning til energiselskaber tirsdag

USA's præsident, Donald Trump, vil tirsdag underskrive et dekret, der skal annullere forgængeren Barack Obamas plan for at begrænse udledningen af drivhusgasser.



Det siger direktøren for den amerikanske miljøstyrelse, U.S. Environmental Protection Agency (EPA) i et interview med tv-stationen ABC.



I interviewet med mediet siger direktør Scott Pruitt, at man vil bringe job tilbage til kulindustrien ved at rulle Barack Obamas miljøplan fra 2015 tilbage.



"Den tidligere administration havde en strategi, der var meget imod fossile brændstoffer. Så dette er et løfte over for det amerikanske folk om, at vi kan få folk tilbage i arbejde," siger Pruitt til ABC ifølge nyhedsbureauet AFP.



Donald Trump planlægger at underskrive sit nye dekret hos den amerikanske miljøstyrelse tirsdag for at fjerne "unødvendige lovgivningsmæssige forhindringer, der begrænser ansvarligt brug af energiressourcer", siger en kilde fra Det Hvide Hus ifølge Reuters.



Scott Pruitt har flere gange offentligt luftet sin tvivl om, at klimaforandringerne i verden er menneskeskabte.



Tidligere på måneden sagde han, at han ikke mener, at udledningen af CO2 er den primære årsag til den globale opvarmning. Det har klimaforskere ellers konkluderet i årtier.



Scott Pruitt blev udpeget til at stå i spidsen for EPA i sidste måned, hvilket af mange blev set som endnu et bevis på, at USA er ved at afgive sin position som bannerfører i kampen mod den globale opvarmning.



Trumps nye dekret vil sammen med andre initiativer for at lempe reglerne for C02-udledningen fra køretøjer ifølge AFP gøre det umuligt for USA at leve op til forpligtelserne i klimaaftalen fra Paris.



Scott Pruitt har dog i forvejen ikke meget til overs for aftalen.



"Dette er et forsøg på at afbryde den ulovlige tilgang, den tidligere administration havde, og gøre det rigtigt fremadrettet med fokus på vækst og miljø," siger Pruitt om Donald Trumps dekret.



