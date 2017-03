Det skal være muligt at sætte sig til rette i stolen og få tjekket bisserne af en tandlæge uden at skulle betale for det, selv om man er fyldt 18.



Det foreslår SF, som vil gøre tandlæge gratis også for 18-24-årige ifølge DR.



SF er bekymret for, at for mange unge stopper med at gå til tandlægen, når det begynder at koste penge, og dermed får varige tandskader.



Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten bakker ifølge DR op. Dog er partierne ikke helt enige om, hvordan modellen skal være.



SF skønner, at forslaget vil koste 70 millioner kroner om året. Partiet vil hente pengene ved at hæve skatterne for renteindtægter og anden kapitalindkomst.



/ritzau/