Minister efter terror: Efterretningstjenester skal have adgang til Whatsapp

Hvis det står til den britiske indenrigsminister Amber Rudd, skal det ikke længere være muligt at kommunikere ved hjælp af krypterede beskeder på tjenester som Whatsapp. Der skal i hvert fald være mulighed for, at efterretningstjenester kan få adgang til dem.Det skriver The Guardian. "Vi bliver nødt til at sikre, at organisationer som Whatsapp, og der er mange andre som dem, ikke tilbyder en hemmelig platform, hvor terrorister kommunikerer med hinanden," lyder det fra Amber Rudd i The Guardian.I kølvandet på onsdagens angreb på det britiske parlament, er det kommet frem, at gerningsmanden Khalid Masood har benyttet sig af den krypterede Whatsapp tjeneste til at sende beskeder kort inden angrebet.I den forbindelse mener Amber Rudd, at det er "fuldstændig uacceptabelt," at politiet og efterretningstjenester bliver udelukket fra den slags beskeder.Amber Rudd vil ikke udelukke, at ny lovgivningen på området er nødvendig. Dog håber hun, at det er muligt at blive enig med industrien om en løsning i stedet."Jeg tager samtalerne, og så må vi se, hvad der sker. De mennesker har også familier og børn. De bør være på vores side, og jeg vil prøve at vinde diskussionen," lyder det fra den engelske indenrigsminister.Rudd understreger desuden, at det naturligvis ikke er alle beskeder, efterretningstjenesten skal være i stand til at se. Det drejer sig om "nøje gennemtænkte, lovlige tilfælde."