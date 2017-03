Villy Søvndal: Kynikerne har fået mig tilbage i politik

Det var hjertet, der sagde stop. Efter mange lange arbejdsdage på Christiansborg og daglige mængder cigaretrøg blev det for meget.



Det fik den tidligere SF-formand Villy Søvndal til at trække sig fra posten som udenrigsminister i 2013 efter 19 år i Folketinget for SF.



På SF's landsmøde i Odense giver Søvndal sig søndag tid til en snak om de år, der gået siden.



"Nu er det snart tre et halvt år siden, at jeg fik en blodprop i hjertet, og min kone efterfølgende også blev syg. Det betød, at lægens anbefaling til mig var, at jeg skulle slutte med at arbejde i Folketinget og som udenrigsminister."



"Det gjorde jeg så, og jeg har brugt tiden til at lande igen," siger han.



I dag har han det godt og ser frem til efteråret, hvor han stiller op som spidskandidat for SF til regionsrådsvalget i Region Syddanmark:



"Jeg har besluttet, at jeg alligevel ikke helt kan holde ud at se kynikerne fylde så meget i dansk politik, som de gør. Så nu stiller jeg op til regionsrådet."



For Villy Søvndal var det ikke et svært valg tage skridtet og stoppe karrieren som toppolitiker. Det var enten eller.



"Lægen var meget tydelig. Han synes, det var at spille hasard med mit eget helbred at fortsætte. Det havde jeg ikke lyst til, men selvfølgelig var det ærgerligt, for jeg synes, at det var rigtig spændende at få lov at repræsentere Danmark i verden," siger han.



Kursen er nu rettet mod regionalpolitikken, hvor SF-politikeren med egne ord " vil rydde op" i Region Syddanmark. Det sker med henvisning til tidligere regionsrådsformand og forsvarsminister Carl Holst (V).



Den tidligere Venstre-profil har fået kritik for at tage imod et eftervederlag fra regionen, selvom han skiftede til en velbetalt stilling som forsvarsminister og for brug af en embedsmand i forbindelse med valgkampen.



"Jeg vil gerne være med til at rydde op for at sikre at alle de penge, der kan vrides ud, bliver anvendt til et sundhedsvæsnet, der er noget presset i bund med hensyn til tempo og effektivitet."



"Jeg tror, at et nyt flertal i Region Syd er inden for rækkevidde, fordi Venstre er så svækket af de mange sager, og DF har siddet og stemt for alle de her ting," siger Villy Søvndal.



SF-politikeren vil også arbejde for at mindske uligheden inden for sundhed, som ifølge Søvndal bliver synlig ved, at borgeres postnummer kan kædes sammen med deres forventede levealder.



Efter sit eget møde med sundhedsvæsnet konstaterer Villy Søvndal, at de ansatte løber stærkt. Men mest af alt er der ros og anerkendelse til personalet, der hjulpet politikeren og hans kone i sygdomsforløbet.



For fremtiden har Villy Søvndal ingen frygt for helbredet. Fra lægen lyder meldingen, at han kan gøre, hvad han vil.



/ritzau/