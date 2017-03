Relateret indhold Tilføj søgeagent Raytheon Company Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Raytheon Company

Iran meddeler, at landet vil indføre sanktioner mod amerikanske virksomheder. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.



Ifølge Irna, der er et statsligt nyhedsbureau i Iran, omfatter sanktionerne 15 selskaber i USA. De bliver ramt på grund af deres samarbejde med Israel og deres "terrorhandlingerne", skriver Irna søndag.



Irans udenrigsministerium skriver ifølge Reuters, at de amerikanske selskaber "åbenlyst har forbrudt sig mod menneskerettigheder."



Beslutningen er ifølge AFP mest symbolsk, da de udvalgte virksomheder ikke driver forretning i eller med Iran. Ifølge Reuters står det dog søndag middag dansk tid ikke klart, om firmaerne handler i eller med Iran.



Ifølge Iran vil sanktionerne betyde, at landet vil konfiskere firmaernes aktiver og forbyde kontakt med dem.



Blandt de ramte virksomheder er selskabet Raytheon, der specialiserer sig i forsvarsteknologi.



Sanktionerne kommer, to dage efter at USA meddelte, at amerikanerne indfører sanktioner mod en række udenlandske virksomheder, der beskyldes for at samarbejde med Iran om et våbenprogram.



I alt 30 virksomheder og personer er omfattet af USA's seneste sanktioner.



/ritzau/