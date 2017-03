Tre Opec-lande støtter udvidelse af olieaftale

Venezuela, Oman og Irak melder ud, at de støtter en eventuel udvidelse af aftalen mellem Opec-landene om at reducere olie-produktionen for at balancere markedet og få priserne op.Det skriver Bloomberg.Den nuværende aftale løber til juni, men som følge af at Algeriets energiminister Noureddine Boutarfa har meldt ud, at en udvidelse giver mening, fordi aftalen virker efter hensigten og reducerer olielagrene, melder de tre olielande sig nu til koret for at forlænge aftalen."Vi er klar til at støtte" en forlængelse af den seksmåneder lange aftale, som startede i januar, sagde Venezuelas olieminister Nelson Martinez søndag i forbindelse med et møde i Kuwait."Det giver mening at forlænge aftalen med yderligere seks måneder - måske i hvert fald," sagde Omans olieminister Mohammed Al Rumhy ifølge Bloomberg.Ruslands energiminister Alexander Novak vil dog gerne fokusere på at nå i mål med sidste års aftale før, han begynder at tage stilling til en udvidet aftale.Han fokuserer på at nå den lovede reduktion i Rusland på 300.000 tønder om dagen ved udgangen af april. Når Rusland målet, vil det betyde en reduktion til 10.947 mio. tønder om dagen fra 11.247 mio. tønder om dagen i oktober.Irak, Opecs næststørste olieproducent efter Saudiarabien, vil støtte en forlængelse af aftalen, hvis de andre lande går med til det, lyder meldingen. Irak har reduceret olieproduktionen med 187.000 tønder om dagen som led i aftalen, og venter at nå målet på 210.000 tønder om dagen i løbet af få dage.Bare det at olieaftalen faldt på plads sendte olieprisen op med 20 pct. de sidste fem uger af 2016. I løbet af marts er den dog faldet 10 pct. til omkring 50 dollar pr. tønde.Ruslands centralbank, Bank of Russia, vurderede lørdag ifølge Bloomberg, at prisen på olie vil falde yderligere 20 pct. til 40 dollar pr. tønde i løbet af 2017 og holde niveauet i 2018 og 2019.Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg blandt analytikere vil olieprisen stige med 16 pct. i løbet af 2017 til ca. 58 dollar. Samme pris forventer den danske regering i 2018.Opec-landene mødes 25. maj i Wien for at afgøre, om aftalen skal forlænges.