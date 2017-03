Socialdemokratiet vil give ekstra skatterabat for forskning

Det skal bedre kunne betale sig for danske virksomheder at bruge penge på forskning og udvikling. Socialdemokratiet vil derfor som led i et nyt vækstudspil indføre en skatterabat på 130 procent for udgifter til forskning.



Sådan lyder det i et nyt vækstudspil fra Socialdemokratiet. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.



I dag er rabatten på 100 procent. Den ekstra skatterabat skal indføres over de kommende år. Det vil ifølge partiets beregninger koste statskassen 1,5 milliarder kroner om året, når det er fuldt indfaset i 2025.



"Vi vil gøre det billigere for virksomhederne at forske og skabe nye produkter. Det er simpelthen, for at danske virksomheder bedre kan at konkurrere med resten af verden," siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, om forslaget til DR Nyheder.



Forslaget vil øge bnp med 12,5 mia. kr. om året og skabe flere arbejdspladser, lyder det i vækstudspillet. Udgiften skal dækkes af det såkaldte råderum i dansk økonomi.



"Det vil koste nogle milliarder at indføre det her fradrag, men det er en investering, som jeg tror, at vi får tilbage," siger Mette Frederiksen til DR.



Den daværende Venstre-regering foreslog ifølge DR noget lignende i sin økonomiske 2025-plan.



Venstre foreslog en skatterabat på 125 pct. i store virksomheder, mens små- og mellemstore virksomheder skulle kunne fratrække 150 pct. af forskningsudgifterne.



2025-planen blev taget af bordet, da Venstre senere dannede regering med Liberal Alliance og De Konservative. Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger til DR, at det stadig er regeringens intention at øge skatterabatten for forskningsudgifter.



Omvendt siger Enhedslisten klart nej til forslaget. Skatterabatten risikerer at ende som ekstra overskud til virksomhedsejerne, lyder det fra Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, til DR.



Mette Frederiksen opfordrer regeringen til hurtigt at indkalde til forhandlinger om en ny vækstpakke til erhvervslivet. Hun kalder samtidig forskningsrabatten i selskabsskatten for et valgløfte fra S.



/ritzau/