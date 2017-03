EU-top underskriver erklæring om sammenhold og nye mål

De 27 lande, der bliver i EU, sværger at holde sammen og gøre EU mere sikkert, velstående og socialt ansvarligt i de kommende ti år.



EU-lederne, der er samlet i Rom for at fejre 60-årsdagen for Rom-traktaten, har lørdag underskrevet en erklæring, der udstikker nye mål for EU.



I en tale før underskrivelsesceremonien siger EU-præsident Donald Tusk, at Europa som en politisk enhed enten vil være forenet eller ophøre med at eksistere.



"Vis i dag, at I er ledere af Europa," siger Tusk i talen til EU-toppen.



Han siger, at kun et forenet Europa kan være et suverænt Europa i forhold til resten af verden.



"Og kun et suverænt Europa kan garantere uafhængighed for sine lande, garantere frihed for sine borgere," siger han.



Juncker: Vi skal være mere stolte



EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, siger samtidig, at europæerne bør være mere stolte af, hvad EU-samarbejdet har opnået gennem de seneste 60 år.



"Vi er ikke stolte nok af, hvad vi har opnået i Europa," siger Juncker.



Han siger, at jo længere han på rejser kommer væk fra Europa, jo mere imponerede er folk af det europæiske samarbejdes resultater.



Fejringen af EU-samarbejdet foregår i skyggen af, at Storbritannien på onsdag som det første land nogensinde vil starte den exit-proces, der i løbet af to år skal melde briterne ud af EU.



Den britiske premierminister, Theresa May, har meldt afbud til fejringen i Rom.



