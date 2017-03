Løkke om fødselaren: EU har været en fantastisk succes

Det er aldrig før gået så dårligt for EU-samarbejdet som nu.



Kriser er kommet oven i kriser, og på onsdag vil den britiske premierminister, Theresa May, officielt meddele, at Storbritannien som det første land nogensinde melder sig ud af EU.



Ikke desto mindre skal der være fest i Rom, hvor lederne af de 27 lande, der bliver i EU, lørdag vil markere 60-årsdagen for samarbejdet.



Det vil de gøre på det sted, hvor seks lande i 1957 underskrev Rom-traktaten, det europæiske samarbejdes dåbsattest.



Drømmen for få



Her vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de andre ledere fejre fortidens sejre og forsøge at udvise sammenhold og beslutsomhed ved at udstikke nye mål.



"Europæisk enhed startede som drømmen for få. Det blev håbet for mange," hedder det i den såkaldte Rom-erklæring, der skal være resultatet af topmødet.



De erklærer sig overbeviste om, at EU vil klare truslerne fra terror, migration, protektionisme og social og økonomisk ulighed.



Målet de kommende ti år er et EU i sikkerhed og velstand, et konkurrencedygtigt EU med større social lighed, og som fylder mere i verden gennem nye partnerskaber.



Løkke: Fantastisk succes



Lars Løkke Rasmussen, der fredag ankom til Rom, siger, at EU "har været en fantastisk succes".



"Vi har skabt fred på vores kontinent i den længste periode, vi har oplevet nogensinde. Samlet et delt Europa. Gjort europæerne rigere. Bidraget til at vi faktisk har klaret os gennem den finansielle krise," siger statsministeren.



"Job well done. Men der er meget mere, der skal gøres. Vi skal tage bedre pejling af, hvad der egentlig bekymrer folk. Finde ind til det væsentlige og skippe bureaukratiet," siger han.



Skabt på ruinerne af to verdenskrige



I Rom-erklæringen fastslår de 27 EU-lande, at de er stolte af, hvad EU har opnået, siden samarbejdet blev indledt for 60 år siden på ruinerne af to verdenskrige.



"Hundreder af millioner mennesker nyder godt af at leve i en udvidet union, der har lagt gamle skillelinjer bag sig," skriver EU-toppen.



Stats- og regeringscheferne var fredag aften i audiens hos pave Frans i Vatikanet.



Pavens budskab var, at Europa må kæmpe mere for at udbrede sin arv af idealer og åndelige værdier.



"For det er den bedste modgift mod vores tids vakuum af værdier, der udgør et frugtbart terræn for alle former for ekstremisme," sagde den katolske kirkes overhoved.



