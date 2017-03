Trump må trække forslag om sundhedsreform

Republikanske ledere i Repræsentanternes Hus har fredag trukket forslaget om en ny sundhedsreform tilbage.



Det skriver nyhedsbureauet AP og andre medier.



Præsident Donald Trump har bedt sine partifæller i Kongressen om at lade være med at sende lovforslaget, som skulle erstatte den såkaldte Obamacare, til afstemning. Det oplyser kilder i Kongressen til flere amerikanske medier.



Dagen igennem har der været udsigt til, at republikanerne ville komme til at mangle det fornødne antal stemmer for at få reformen igennem.



Det har igennem hele valgkampen op til valget af Donald Trump været et kardinalpunkt for Trump at gøre op med forgængeren Barrack Obamas sundhedsreform Obamacare, og lovforslaget var det første forsøg fra Trumps side på, at få nogle af sine vidtgående reformer i gang.



Aktieanlaytikere har i de seneste dage peget på, at hvis Trump ikke kommer igennem med sundhedsudspillet, så vil det være et tegn på, at den amerikanske præsident ikke formår at leve op til det lovede under valgkampen.



Det vil muligvis kunne få en negativ indflydelse på ønsket om skattelettelser og store statslige investeringer og dermed det vækstprogram, der er bebudet fra Trumps side.



