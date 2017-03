Medier: Ryan har ikke stemmer nok til at fjerne Obamacare

Republikanerne i den amerikanske kongres kan ikke skaffe den nødvendige opbakning til at få vedtaget den sundhedsreform, som Repræsentanternes Hus efter planen skulle stemme om fredag aften dansk tid.



Den besked er formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, taget til Det Hvide Hus for at videregive til præsident Donald Trump.



Det oplyser kilder i partiet til tv-stationen CNN og dagbladet New York Times.



Ifølge CNN holder Ryan fredag først på aftenen møde med Trump for at finde ud af, hvad næste skridt skal være.



New York Times skriver, at Ryan "hastede til Det Hvide Hus" for at informere Trump om, at de ikke har stemmer nok til at få forslaget vedtaget - og for at drøfte, om de skal trække det tilbage.



Det Hvide Hus' talsmand, Sean Spicer, siger imidlertid, at afstemningen vil finde sted 15.30 lokal tid (20.30 dansk tid).



Spicer bekræfter, at præsidenten fredag ved 18-tiden dansk tid holder møde med Ryan for at drøfte situationen.



"Jeg tror, at formanden lige nu har en samtale med præsidenten om, hvordan det ser ud med stemmerne," siger Spicer.



"Vi kommer tættere og tættere på," tilføjer han.



Paul Ryan står bag den republikanske udgave af sundhedsreformen, der bakkes op af Trump.



Republikanerne har gennem lang tid kritiseret den såkaldte Obamacare, som præsident Barack Obamas sundhedsreform kaldes.



"Efter syv horrible år med Obamacare (..) har I endelig chancen for en god plan!," skrev Trump på Twitter torsdag.



Men ifølge beregninger foretaget af Kongressens budgetkontor vil den republikanske reform betyde, at 14 mio. flere amerikanere vil stå uden sundhedsforsikring i 2018 og 24 mio. i 2026.



Det får også nogle republikanske kongresmedlemmer til at stemme imod.



"Det forslag, der ligger i Repræsentanternes Hus nu, er i sin nuværende form uacceptabelt, fordi det vil pålægge mine vælgere i New Jersey betydelige nye omkostninger og forhindringer for sundhedspleje," udtaler republikaneren Rodney Frelinghuysen ifølge New York Times.



/ritzau/