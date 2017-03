Støjberg: Arbejder hårdt på at nedbringe flygtninges venten

Det holder ikke, at flygtninge i Danmark må vente i over et år på at få at vide, om de kan blive forenet med resten af familien.



Det siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).



"Vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne. Som det ser ud nu, bliver der afgjort flere sager, end der kommer ind."



"Vi arbejder os godt ned i bunkerne. I 2014 blev der afgjort cirka 7000 familiesammenføringssager, og i 2015 var det omkring 15.000. Man må sige, at der bliver arbejdet hårdt på området," siger ministeren.



Sagsbehandlingstiderne på ansøgninger om familiesammenføring er de seneste år steget så markant, at den gennemsnitlige sagsbehandling i dag strækker sig over 14 måneder.



Det viser opgørelser fra udlændingemyndighederne ifølge Berlingske.



I 2014 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for flygtninges familiesammenføringssager 147 dage, mens den i 2016 var steget til 342 dage.



Stigningen burde være bremset for længst, lyder kritikken. Men det er ministeren uforstående overfor.



"Det kunne vi ikke se, for i 2015 kommer der et ekstremt stort boom i antallet af asylansøgere til Danmark."



"Deres sager skal selvfølgelig afgøres så hurtigt som muligt. Derfor flyttede vi sagsbehandlere fra familiesammenføringsområdet over til asylområdet," siger Inger Støjberg.



/ritzau/