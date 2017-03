Kinas premierminister: Byggerier i omstridt øhav er civile

Kina er ikke i gang med at militarisere Det Sydkinesiske Hav.



Det siger den kinesiske premierminister, Li Keqiang, om det omstridte øhav, der i flere år har været årsag til internationale intriger.



"Kina har aldrig haft intentioner om at militarisere Det Sydkinesiske Hav. Byggerierne er primært til civilt brug," siger premierminister Li Keqiang.



"Selv hvis der skulle være en andel af forsvarsudstyr eller anlæg til stede, så er det udelukkende for at fastholde friheden til at navigere. For uden den frihed og uden stabilitet i havet, så vil Kina som de første mærke det," fortsætter han.



Udtalelsen er faldet under et officielt besøg i Australien. De to lande er hinandens vigtige handelspartnere.



Det kinesiske styre har længe ment, at det har suverænitet over det omstridte øhav, der er rigt på ressourcer, og som er hjemsted for en af verdens største handelsruter.



Det meste af verden anser dog øhavet som værende internationalt farvand.



Den australske premierminister, Malcolm Turnbull, var også med på pressemødet.



Australien har sammen med USA udført en lang række overflyvninger af området i "navigationsfrihedens" navn.



Desuden har også både den amerikanske og den australske flåde sejlet igennem regionen gentagne gange. Noget som Kina har stemplet som "provokationer".



"Vi opfordrer alle parter til at afstå fra at tage affære, der vil gøre situationen sværere. Det gælder også affærer, der fører til militarisering af omstridte områder," sagde Malcolm Turnbull på pressemødet.



I juli sidste år afsagde Den Internationale Domstol i Haag kendelse i en sag om Det Sydkinesiske Hav, som Filippinerne havde rejst i 2013.



Domstolens afgørelse gik i rette med Kinas fremfærd i området og landets krav. Domstolen udtrykte også kritik af Kinas opførelse af kunstige øer.



Kinas styre havde på forhånd meddelt, at det ikke anerkendte retssagen.



/ritzau/AFP