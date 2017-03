Lars Løkke indkalder til brexitmøde på Marienborg

Få dage før den britiske premierminister, Theresa May, onsdag aktiverer artikel 50 i Lissabon-traktaten, som officielt indleder Storbritanniens skilsmisseforhandlinger med EU, indkalder Lars Løkke Rasmussen (V) mandag til møde på Marienborg.



Her skal statsministeren mødes med erhvervslivets top, fagbevægelsen og en række nøgleministre for at diskutere brexit, skriver Børsen.



Løkke hæfter sig forud for Storbritanniens udmeldelse ved, at 2400 danske virksomheder eksporterer til Storbritannien, og at 53.000 danske job er knyttet op på den eksport.



"Og det er jo store tal, der siger noget om, hvilken betydning en ordentlig handelsmæssig relation til Storbritannien har," siger statsministeren til avisen.



"Det er også derfor, jeg sådan set er dybt ulykkelig over, at vi står overfor nogle skilsmisseforhandlinger, som vi jo ikke har ønsket os, men som vi er nødt til at respektere," siger han.



For Lars Løkke Rasmussen er det vigtigt, at der bliver lagt en fælles dansk strategi for briternes udmeldelse.



"Vores interesse er at få så gunstig en adgang til det britiske marked som muligt, men selvfølgelig også på nogle vilkår som er balancerede. For at blive i skilsmissebilledet: Man kan jo ikke få børnene hver anden uge, hvis ikke også, man yder sin del af børnebidraget," siger han.



"Når jeg har mødet mandag er det nok så meget for at få bygget den alliance og gensidige informationskanal ud til den del af dansk erhvervsliv, som har mest på spil her."



Efter at Theresa May har aktiveret artikel 50 29. marts, holder de 27 lande, der bliver i EU, topmøde en måned senere, lørdag 29. april, for at vedtage retningslinjer for forhandlingerne om den britiske udmeldelse af EU.



Mange i EU ønsker først at forhandle om skilsmissevilkårene og derefter om det fremtidige forhold.



Storbritannien ønsker derimod et forløb, hvor begge dele forhandles samtidig.



Theresa May har på forhånd sagt, at hun ønsker et klart brud med EU.



Det betyder blandt andet, at Storbritannien forlader det indre marked for i stedet at få fuld kontrol med migration fra EU-landene.



/ritzau/