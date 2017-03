Trump har ikke stemmer nok til sin sundhedsreform

Den amerikanske præsident Donald Trumps forsøg på at erstatte forgængerens sundhedsreform, kendt som Obamacare, led torsdag et alvorligt knæk.



På grund af modstand i præsidentens eget parti måtte lovgiverne i Repræsentanternes Hus udskyde den planlagte afstemning om præsidentens forslag til en ny sundhedsreform.



Det skriver nyhedsbureauerne flere medier.



Dagen var ellers planlagt til at blive en symbolsk sejr for Republikanerne.



Donald Trump og partifællerne i Repræsentanternes Hus havde lagt afstemningen, præcis syv år efter at Barack Obama skrev under på sin sundhedsreform.



Republikanerne måtte dog opgive at blive enige i denne omgang. Flere republikanere mener ifølge Reuters, at det konservative aftryk på planen er for småt.



Andre og mere moderate republikanere er bekymrede for, at lovforslaget vil skade deres vælgere.



Derfor blev afstemningen om forslaget udskudt på ubestemt tid, mens forhandlingerne fortsætter.



"Vi siger stadig nej på nuværende tidspunkt. Jeg prøver desperat at få et "ja", siger Mark Meadows, der er formand for en gruppe konservative republikanere i Kongressen."



Medlemmerne af gruppen, der har bånd til Tea Party-bevægelsen, kræver store ændringer i lovforslaget, før de vil lægge stemmer til.



Selv om Mark Meadows er optimistisk forud for de kommende forhandlinger, afslører han også, at parterne er langt fra hinanden.



"På dette tidspunkt forsøger vi at få 30 til 40 flere stemmer, der lige nu er i nej-kategorien til at sige ja," siger han ifølge AFP.



En unavngiven medarbejder i Det Hvide Hus siger, at man forventer en afstemning allerede fredag. Andre kilder taler om, at det først bliver mandag.



AFP's anonyme kilde understreger, at torsdagens begivenheder ikke skal ses som et nederlag for præsidenten. Ifølge vedkommende blev afstemningen udskudt for at forhindre, at den skulle finde sted om natten.



"Vi føler, at dette skal gøres i dagslys, ikke ud på de små nattetimer, og vi er overbeviste om, at lovforslaget vil blive stemt igennem i morgen tidlig," siger den unavngivne kilde ifølge AFP.



/ritzau/Reuters