Uenighed om finansiering forsinker bandepakke

En aftale om en bandepakke, der skal give højere straffe til rockere og bandemedlemmer, lader vente på sig lidt endnu.



De politiske forhandlinger er gået ind i den afsluttende fase, men strid om finansieringen forsinker aftalen. Der var ellers lagt op til, at forhandlingerne kunne afsluttes i Justitsministeriet torsdag aften.



"Vi skal gøre tingene ordentligt. Vi kan ikke lave politik, der ikke er finansieret."



"Vi skal lige have regnemaskinen frem for at få det sidste til at passe," siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) efter knap fire timers forhandlinger.



Foruden hårdere straffe ventes aftalen at indeholde et planlagt opholdsforbud, der vil betyde, at rockere og bandemedlemmer ikke må opholde sig i de områder, hvor de har begået kriminalitet.



Bandepakken kommer til at koste 80 mio. kr. Men politikerne kan ikke blive enige om, hvor pengene skal komme fra.



Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, kritiserer, at man vil skaffe penge ved at tage fra udsatte boligområder.



"Vi har haft nogle diskussioner. Vi synes ikke, at det er klogt, at det er de mest udsatte boligområder i landet, der skal betale for hårdere straffe. Der vil vi gerne have en anden finansiering," siger retsordføreren.



"Man kan altid diskutere, hvem der spænder ben for hvad. Vi har fra start af sagt, at vi synes, at det er uklogt at tage penge fra de mest udsatte boligområder i landet."



/ritzau/