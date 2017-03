Pia K.: Voldsomt beløb politikere giver til sig selv

Politikerne har ikke brug for den økonomiske indsprøjtning, som de har givet sig selv ved at øge gruppestøtten med 52 mio. kr.



Det mener Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), der i Berlingske udtaler skarp kritik af den aftale om støtten, som trådte i kraft 1. januar.



"Jeg synes, det er voldsomt og overraskende. Vi får mange penge, og 52 ekstra mio. er vældig meget. Det tror jeg ikke, der kan være nogen, der er uenige i," siger hun til avisen.



"Hvis du går ud og spørger hr. og fru menigmand, så tror jeg ikke, de synes, det er okay. Men nu har partierne nu engang besluttet det."



Partierne har blandt andet begrundet den højere støtte med, at presset mod politikerne er blevet hårdere. De skal forholde sig til flere forespørgsler og være bedre orienteret end tidligere, lyder det.



Men millionstigningen, der svarer til en stigning på 40 pct., kan blot være med til at puste til politikerleden i Danmark, mener folketingsformanden.



Ifølge hende har politikerne heller ikke brug for flere penge til rådgivere for at holde sig bedre orienteret.



"Den køber jeg ikke. Jeg har altid ment, at politikere skal være politikere og stå til ansvar for det, der bliver sagt og gjort, så det er jeg i hvert fald ikke enig i," siger hun.



Ifølge Berlingske oplyser SF og Konservative, at de allerede har brugt penge på nye ansættelser.



Alternativet vil formentlig ansætte en eller to nye inden sommer. Venstre og LA er uafklarede, mens Socialdemokratiet blandt andet vil bruge pengene på eksterne eksperter.



Alle partier på nær Dansk Folkeparti og Enhedslisten stod bag aftalen om at øge gruppestøtten.



I samme aftale besluttede partierne, at mindre partier i Folketinget med en stemmeandel på under 10 pct. skulle kunne indkalde suppleanter, hvis et af de valgte folketingsmedlemmer udnævnes som minister.



/ritzau/