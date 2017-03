Özlem Cekic forlader SF i protest mod højredrejning

Partiprofil og tidligere medlem af Folketinget for SF, Özlem Cekic, melder sig ud af partiet.



Det siger hun til Politiken.



Cekic var medlem af Folketinget fra 2007 til 2015, og udmeldelsen sker i protest mod den højdrejning i udlændingepolitikken, som SF har taget siden folketingsvalget, fortæller hun.



"Vores veje er nødt til at blive skilt ad, for jeg kan ikke længere se mig selv i SF. SF har taget en højredrejning og glemt sit ståsted," siger Özlem Cekic til Politiken.



Det er partiets opbakning til regeringens nødbremse, som i "krisesituationer" også lukker grænsen for uledsagede flygtningebørn, der får Özlem Cekic til at tage det endelige opgør med partiet.



"For mig er det her forslag om, at man vil lukke døren for uledsagede flygtningebørn, simpelthen dråben, der får bægeret til at flyde over. Man vil lukke døren for flygtningebørn. Jeg kan ikke se mig selv i det fællesskab."



Tilbage i januar 2016 slog SF-formand Pia Olsen Dyhr fast, at "antallet" - altså tilstrømningen af flygtninge til Danmark - betyder noget, hvis integrationen skal lykkes.



Olsen Dyhr åbnede senere på året for, at SF kunne være med til at stramme udlændingepolitikken yderligere.



Udmeldingen fra Cekic kommer to dage før SFs landsmøde, som afholdes i Odense i weekenden.



Forud for landsmødet har flere baglandsstemmer allerede råbt vagt i gevær og kritiseret partiets beslutning om at støtte den såkaldte nødbremse.



Özlem Cekic fik næstflest SF-stemmer ved folketingsvalget i 2015. Alligevel glippede pladsen på Christiansborg for hende, da partiets mandattal blev barberet gevaldigt ned.



/ritzau/