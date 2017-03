Løkke skal mødes med Donald Trump næste uge

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal torsdag om en uge for første gang mødes med den nye amerikanske præsident, Donald Trump, i Washington.



Det sker efter opsigtsvækkende udmeldinger fra den amerikanske præsident - bla. om Natosamarbejdet og indskrænkning af frihandel.



Men det har der været mellem de to tætte allierede før, minder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om under en forespørgsel om netop forholdet til USA i Folketinget.

Her er han sammen med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) blevet bedt om at "oplyse om udviklingen i det transatlantiske forhold i lyset af den nye amerikanske administration".



Løkke indleder med at understrege, at man endnu ikke kan være helt sikker på den amerikanske linje.



"Trump er også efter sin indsættelse kommet med en række opsigtsvækkende udmeldinger," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Jeg har noteret mig, at der er betydelige nuanceforskelle mellem budskaberne på det udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske område afhængig af, hvem i den amerikanske administration, der står som afsender."



Løkke skal torsdag om en uge for første gang mødes med Trump i Washington. Og her vil den danske statsminister med egne ord bekræfte det tætte samarbejde.



"Ud over nuanceforskellene kan jeg også få øje på uoverensstemmelser. De findes også værdimæssigt mellem Danmarks politik og USA. Men der har tidligere været uenigheder, uden det har rykket ved samarbejdet," siger Løkke.



I samme toner advarer Anders Samuelsen mod at drage forhastede konklusioner på baggrund af Trumps tweets eller andre udmeldinger fra den amerikanske administration.



Han medgiver dog, at der er nye vinde over det transatlantiske samarbejde:



"Præsidentskiftet byder på større forandringer, end vi hidtil har været vant til. Det er i hvert fald forventningen."



