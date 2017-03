Det skotske parlament skal tirsdag stemme om, hvorvidt der skal holdes en folkeafstemning om uafhængighed af Storbritannien.



Det blev besluttet torsdag, efter at en debat om emnet blev afbrudt i det skotske parlament onsdag efter angrebet i London.



BBC oplyser, at debatten om at give den skotske regering bemyndigelse til at udskrive en ny folkeafstemning vil blive genoptaget tirsdag.



En talskvinde for det skotske parlament afviser officielt at kommentere rapporten fra BBC.



Den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, siger, at Skotlands beslutning om at bevare dets EU-medlemskab ved en folkeafstemning i juni sidste år indtil videre er blevet ignoreret af den britiske premierminister, Theresa May.



Hun forsøger derfor at få bemyndigelse til at udskrive en anden folkeafstemning om skotsk uafhængighed. Folkeafstemningen skal ifølge planen finde sted sidst i 2018 eller i begyndelse af 2019.



Det er udsigterne for Skotlands økonomi, som har altafgørende betydning i opgøret mellem tilhængere og modstandere af skotsk uafhængighed.



Skotland kæmper med et budgetunderskud, som er værre end det kriseramte Grækenlands. Og der er frem for alt bekymring for Nordsøolie-sektoren, som har centrum i Aberdeen.



Den tidligere konservative premierminister John Major beskylder "ultra-brexister" i det konservative parti for at ville bryde fuldstændigt med EU og ignorere grupper, som har et mere nuanceret syn på EU.



Kritikken menes navnligt at være rettet mod fremtrædende EU-modstandere i regeringen som udenrigsminister Boris Johnson, tidligere justitsminister Michael Gove og en anden tidligere partileder, Iain Duncan Smith.



En måling foretaget af instituttet Opinium for avisen The Observer viser, at 54 procent af alle britiske vælgere mener, at brexit har gjort en opløsning af Storbritannien for mere sandsynlig.



/ritzau/AFP