Et forslag om at give folketingsmedlemmer mulighed for at takke frivilligt nej til en særlig politikerpension har et indbygget smuthul, der kan forgylde politikerne endnu mere.



Sådan lyder kritikken fra SF og Enhedslisten.



Med forslaget fra Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, kan politikere optjene en højere livsvarig pension.



"Henrik Sass' ændringsforslag kan vise sig at blive en rigtig god forretning, for de politikere der har siddet i Folketinget længe," siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, til Ekstra Bladet.



Når politikere har siddet i Folketinget i 20 år, rammer de pensionsloftet. Det betyder, at de ikke kan optjene en højere livsvarig pension end 29.200 kroner om måneden.



Men forslaget vil betyde, at folketingsmedlemmerne kan fortsætte opsparingen efter det 20. år, fordi de frivilligt kan overgå til den anden, lavere pensionsform.



"Først kan de nemlig vælge at optjene politikerpensionen, og når de så er færdige med det, kan de så optjene en helt ny pension. Det er tudetosset," siger Jacob Mark til Ekstra Bladet.



Enhedslisten havde tænkt sig at stemme for forslaget, men "smuthullet" har fået partiet på andre tanker, forklarer finansordfører Pelle Dragsted torsdag fra Folketingets talerstol:



"Politikere, der har siddet her i mere end 20 år, vil kunne få endnu større pensionsprivilegier."



"Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Formålet var jo at fjerne privilegier, og ikke udvide dem."



/ritzau/