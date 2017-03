Skat opretter center mod skattely og hvidvask

Skat bekæmper bedre skattely og -snyd, hvidvask og international skattesvindel ved at samle sine ansatte i én afdeling.



Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til DR Nyheder. Torsdag indleder han forhandlinger med partierne om en aftale mod skattely.



"Vi har set alt for mange sager, hvor svindlere har unddraget sig at betale den skat, de skal - blandt andet ved at gemme formuerne væk i skattely eller vaske sorte penge hvide gennem for eksempel danske banker," siger han.



Forleden kom det frem, at Danske Bank og Nordea har flyttet syv mia. kr. fra filialer i Letland og Moldova til skattely i Panama og Seychellerne.



Karsten Lauritzen mener, at Skat styrker indsatsen med én afdeling. Han sammenligner det med Skats bandeenhed, som bekæmper rockere og banders økonomiske kriminalitet.



Dansk Folkeparti støtter forslaget.



"Fordelene ved at sammenlægge de forskellige afdelinger i en samlet enhed, er jo at få samlet kompetencerne, så vi bedre kan optrevle blandt andet hvidvaskning," siger DF's skatteordfører Dennis Flydtkjær.



Socialdemokraterne foreslog for nylig, at Skat ansætter flere.



"Ud over en organisationsændring, som jeg synes lyder fornuftig, er man nødt til at ansætte ekstra medarbejdere. Ellers bliver det et slag i luften," siger skatteordfører Jesper Petersen (S).



Skatteministeren vil ikke love flere penge.



"Jeg går gerne ind i den diskussion, men jeg har ikke en stor check med med til forhandlingerne," siger Karsten Lauritzen.



"Dog vil jeg gerne fastslå, at der bestemt ikke skal bruges færre penge til at bekæmpe grænseoverskridende skattekriminalitet."



Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kræver mere samarbejde mellem Skat og Finanstilsynet for at bekæmpe hvidvask bedre.



