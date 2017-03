Regeringen vil afvise asylbørn ved grænsen

Regeringen vil gøre det muligt at afvise uledsagede flygtningebørn ved grænsen til Danmark, uden at børnene får en konkret asylbehandling.



Det fremgår af bemærkningerne til regeringens lovforslag om den såkaldte nødbremse, som skal gøre det muligt at lukke den danske grænse for flygtninge i særlige "krisesituationer".



Det skriver Politiken.



Den melding får De Radikale til at råbe vagt i gevær.



"Står der tre børn alene ved grænsen, og vi som land så siger: "Det er bare ærgerligt". Det synes jeg, er så småt, at det næsten ikke kan blive mindre," siger Sofie Carsten Nielsen, som er næstformand i partiets folketingsgruppe.



Der har de seneste uger været tvivl om, hvorvidt nødbremsen også gjaldt for uledsagede asylbørn, eller om Danmark af hensyn til barnets tarv skulle undtage denne gruppe.



Det fremgår ikke tydeligt af lovforslagets bemærkninger.



Men i en e-mail til Politiken skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet, at "udgangspunktet er, at alle afvises – også uledsagede mindreårige. Der kan dog være undtagelser, hvis forældrene eksempelvis allerede er i Danmark".



Ifølge de nyeste tal kom der sidste år 1184 uledsagede børn til Danmark.



Udlændingeminister Inger Støjberg (V) forklarer til Politiken, at der ofte er tale om unge drenge mellem 15 og 17 år. Men kommer der en pige på 10 år op, skal hun heller ikke ind, hvis nødbremsen er aktiveret, siger ministeren.



"Det er jo sådan, at hvis man kommer hertil som uledsaget mindreårig, har man rejst igennem Tyskland og andre lande, så man kommer ikke fra et usikkert land," siger Støjberg.



Enhedslistens ordfører for blandt andet asyl, Johanne Schmidt-Nielsen, siger, at partiet stemmer imod forslaget, fordi det er helt uklart, hvornår nødbremsen vil kunne træde i kraft.



"Derudover mener Flygtningehjælpen ikke, at det kan lade sig gøre for politiet at foretage en forsvarlig vurdering af barnets tarv ved grænsen. Det synes jeg, lyder som en rimelig betragtning," siger ordføreren.



Lovforslaget behandles torsdag i Folketinget.



