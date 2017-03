Duterte truer med militær undtagelsestilstand i Filippinerne

Relateret indhold Artikler

Den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, advarer torsdag om, at han overvejer at indføre militær undtagelsestilstand i landet.



Samtidig overvejer den kontroversielle leder at suspendere lokale folkeafstemninger for titusindvis af filippinere.



Duterte overvejer begge tiltag som et led i hans omstridte kamp for at udrydde narkokriminalitet i landet.



En militær undtagelsestilstand vil ifølge præsidenten også være med til at løse andre sikkerhedstrusler.



"Hvis jeg erklærer militær undtagelsestilstand, så vil jeg løse alle problemerne - ikke kun narko," siger Duterte torsdag morgen.



Præsidenten tilføjer, at han i givet fald vil oprette militærdomstole, der skal afgøre sager mod terrormistænkte.



"Jeg vil gøre det muligt for militæret at retsforfølge dig og dømme dig til døden ved hængning," siger Duterte med henvisning til militante islamister, der befinder sig i den sydlige del af Filippinerne.



Siden Duterte vandt præsidentvalget i fjor, har han givet modstridende udsagn om, hvorvidt han agter at indføre militærstyre i landet.



