Merkel efter angreb: Vi står side om side med briterne

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er en af flere udenlandske ledere, der fordømmer onsdagens angreb i London.



Her blev mindst fem personer - herunder en gerningsmand og en politibetjent - dræbt.



"Jeg tænker i denne stund i sympati og solidaritet på vores britiske venner og alle personer i London," siger Merkel i en skriftlig kommentar ifølge nyhedsbureauet dpa.



"Selv om vi endnu ikke kender baggrunden for dette angreb, så bekræfter jeg over for Tyskland og dets borgere: I kampen mod enhver form for terrorisme står vi fast og beslutsomt sammen med Storbritannien," lyder det videre fra kansleren.



En gerningsmand kørte onsdag tilsyneladende bevidst en række mennesker ned på en bro i nærheden af det britiske parlament.



Ved parlamentets indgang skulle samme mand desuden have stukket en politibetjent ned. Han blev efterfølgende skudt af betjente.



Politiet mener, at gerningsmanden handlede alene. Alligevel var parlamentet i flere timer under såkaldt lockdown.



Desuden blev en række nærliggende gader spærret af.



Motivet relaterer sig ifølge politiet til islamisk terrorisme. Politiet mener, at det kender til gerningsmandens identitet.



Også USA's præsident, Donald Trump, fordømmer angrebet. Det siger hans talsmand, Sean Spicer, ifølge amerikanske medier.



Trumps udenrigsminister, Rex Tillerson, har udsendt en kortfattet pressemeddelelse med samme budskab.



"Vi fordømmer disse forfærdelige voldshandlinger, og uanset om de er blevet udført af forstyrrede personer eller terrorister, så mærker ofrene ingen forskel," siger Tillerson.



Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke kendskab til, at nogen danskere skulle være kommet til skade under angrebet.



